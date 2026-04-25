В сеть слили изображение нового флагманского смартфона Sony

В сети появились рендеры будущего флагмана Sony Xperia 1 VIII, которые, как утверждается, основаны на CAD-данных поставщиков Sony и отражают финальный дизайн устройства. Об этом сообщает издание GSMArena.

Судя по изображениям, смартфон сохранит узнаваемый внешний вид с вытянутым дисплеем и фронтальной камерой, встроенной в верхнюю рамку рядом с разговорным динамиком. Ранее предполагалось появление выреза в экране, однако новые данные указывают, что компания откажется от такого решения. Ожидается, что устройство получит 6,5-дюймовый OLED-дисплей с рамками, сопоставимыми с предыдущей моделью.

По утечкам, габариты смартфона составят 161,9 на 74,4 на 8,58 мм, что делает его немного шире и толще предшественника. При этом выступающий блок камеры увеличит максимальную толщину до 11,37 мм. Предполагается, что новый дизайн позволит установить более крупные сенсоры, включая обновлённый телеобъектив размером от 1/3 до 1/2 дюйма.

Ожидается, что презентация устройства состоится в мае, а старт продаж – в июне, по аналогии с прошлогодней моделью.