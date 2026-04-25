Даже с ценой $2000 iPhone Ultra может не получить несколько важных опций

Складной iPhone Ultra, который станет самым дорогим смартфоном Apple, может не получить ряд ключевых функций, доступных в более дешевых iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Об этом, как пишет издание MacRumors, свидетельствуют макеты устройства, опубликованные инсайдерами.

Судя по демонстрационным образцам, устройство может не получить поддержку MagSafe и кнопку Action Button, которая ранее пришла на смену переключателю беззвучного режима. Также предполагается отсутствие системы Face ID из-за невозможности разместить модуль TrueDepth в сверхтонком корпусе толщиной около 4,5 мм. Вместо этого Apple может вернуть Touch ID.

Макеты также указывают на наличие только двух основных камер – широкоугольной и сверхширокоугольной — без телеобъектива, который традиционно присутствует в Pro-версиях. Кроме того, устройство, как ожидается, будет работать исключительно с eSIM и не получит слот для физической SIM-карты.

По имеющимся данным, кнопки громкости в новой модели будут перенесены на верхнюю грань корпуса, что связано с особенностями внутренней компоновки. При этом сами макеты, используемые производителями аксессуаров, считаются достаточно точными, так как создаются на основе утечек с производственных линий.

Ожидается, что iPhone Ultra представят осенью вместе с линейкой iPhone 18 Pro. Цена устройства, по слухам, составит около $2000.