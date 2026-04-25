Пользователи iPhone жалуются на быстрый разряд батареи из-за Telegram

Российские пользователи Apple заявили, что их устройства стали быстрее разряжаться из-за фоновой активности мессенджера Telegram. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщили в Shot.

© Вечерняя Москва

По информации авторов материала, приложение пытается обновить данные, загрузить сообщения и медиа, а также синхронизироваться с серверами. Однако из-за ограничений работы Telegram на территории России мессенджер начинает расходовать все мощности смартфона, в результате чего аккумулятор быстрее нагревается и тратит больше заряда.

— На этом фоне пользователи стали чаще замечать падение максимальной емкости аккумулятора — в среднем на 2–4 процента за короткий срок, — говорится в публикации.

Специалисты сервисных центров рекомендовали пользователям выключить уведомления от этого приложения и ограничить фоновые загрузки Telegram в iOS, пишет Telegram-канал.

Ранее пользователи сообщили о проблемах в работе iPhone после установки последнего обновления iOS 26.4.1. По их словам, смартфоны перестают нормально загружаться и зависают на логотипе Apple. Уточняется, что устройства фактически превращаются в «кирпич».