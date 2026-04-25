Белый хакер с помощью квантовых вычислений заработал один биткоин

Компания Project Eleven присудила награду Q-Day Prize в размере одного биткоина (примерно $77,7 тыс. по курсу на момент написания новости) исследователю Джанкарло Лелли (Giancarlo Lelli) за успешный взлом 15-битного ключа на основе эллиптической криптографии с использованием общедоступного квантового компьютера. Этот результат стал крупнейшей публичной демонстрацией подобного рода атак и значительно превзошел предыдущий эксперимент, увеличив масштаб взлома в 512 раз. Сообщение об этом появилось в официальном аккаунте Project Eleven в X (Twitter).

Исследователь смог восстановить приватный ключ из публичного, перебрав пространство из 32 767 вариантов с помощью вариации алгоритма Шора, направленного на решение задачи дискретного логарифмирования на эллиптических кривых. Именно эта математическая основа лежит в защите таких криптовалют, как Bitcoin и Ethereum, а также других блокчейн-систем.

Глава Project Eleven Алекс Пруден отметил, что требования к ресурсам для подобных атак стремительно снижаются, а доступность технологий растет. По его словам, победившая работа была выполнена независимым исследователем на облачном оборудовании, без участия государственных лабораторий или частных чипов, что демонстрирует практическую реализуемость таких атак и усиливает необходимость перехода на постквантовую криптографию.

Ранее, в сентябре 2025 года, исследователь Стив Типпеконник продемонстрировал взлом 6-битного ключа, что стало первым публичным случаем атаки на квантовом оборудовании. Новый результат существенно продвигает эту область, хотя до уровня 256-битных ключей, используемых в реальных системах, еще остаётся значительный разрыв, который всё чаще рассматривается как инженерная, а не фундаментальная проблема.

По оценкам, около 6,9 млн биткоинов хранятся на кошельках с открытыми публичными ключами, что потенциально делает их уязвимыми для квантовых атак.

