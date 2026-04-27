Какие приложения особенно активно расходуют заряд в смартфонах

Некоторые приложения и функции сильнее всего расходуют заряд батареи в смартфонах. Об этом журналистам рассказал эксперт рынка мобильных терминалов Эльдар Муртазин.

По его словам, больше всего энергии потребляют мессенджеры, поскольку они загружают большие объемы данных. Также в число лидеров входят сторонние браузеры, такие как Google Chrome, а также активная фото- и видеосъемка. Дополнительный расход заряда создают открытые закладки в браузере: чем их больше, тем выше энергопотребление. Особенно это заметно при использовании не встроенного, а стороннего браузера.

Современные люди стали меньше разговаривать друг с другом из-за распространения технологий, заявили ранее ученые из Аризонского университета. Они проанализировали данные исследований, проведенных с 2005 по 2019 годы. В них приняли участие 2200 человек. Результаты указали на устойчивое линейное снижение количества слов в устной речи. Так, в 2005 году средний человек произносил около 16 тысяч слов в день. В 2019 году это количество снизилось до 12 700. Ученые пришли к выводу, что устный лексикон человека сокращался в среднем на 338 слов в год. При этом у молодых людей наблюдалось более резкое снижение на 452 слова в год, по сравнению с 318 словами у пожилых. Ученые связали тенденцию с распространением социальных сетей и смартфонов, но указали, что причина не только в этом. В современном мире постепенно исчезают случайные и на первый взгляд незначительные разговоры: беседа с кассиром (есть кассы самообслуживания), обращение к прохожим (узнать дорогу можно по навигатору) и так далее.