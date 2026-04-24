В ПНИПУ выяснили, что вмятина от птицы сокращает ресурс детали самолета в 14 раз

Учёные Пермского Политеха выяснили, что вмятины от ударов птиц, града или камней на деталях из стеклопластика всерьёз снижают их ресурс. Если целая деталь служит 14 лет, то с сильной вмятиной она сломается через год. Царапины же почти не влияют на прочность, но сокращают ресурс вдвое из‑за многократных нагрузок (взлёты-посадки).

Испытания показали, что целый образец выдержал более 5000 циклов нагружения. С царапиной — около 2800 циклов. А с сильной вмятиной — всего 368 циклов, на 93% меньше. При этом вмятина снижает прочность на 30% — если целая деталь держала 100 кг, то повреждённая — только 70 кг. Жёсткость при этом не падает, и при изгибе дефект незаметен, что создаёт ложное ощущение исправности.

Режим эксплуатации тоже важен: слабая вмятина опаснее при долгой спокойной работе (пассажирские лайнеры), а сильная — при резких перегрузках (военные истребители). Полученные данные позволят точнее определять срок службы повреждённых деталей, не закладывать избыточный запас прочности, а значит, снижать вес самолётов, расход топлива и выбросы. Исследование поддержано Российским научным фондом.