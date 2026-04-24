В Южной Осетии сняли ограничения на Telegram, WhatsApp и YouTube

В Южной Осетии полностью восстановили доступ к мессенджерам Telegram и WhatsApp, социальным сетям Instagram и Facebook, а также видеосервису YouTube (компания Meta, владеющая второй, третьей и четвертой платформами, признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ЗАО «Остелеком» Зарина Бежанова, передает госагентство «Рес».

© Газета.Ru

По ее словам, ограничения, которые Роскомнадзор ввел на территории России, автоматически отражались на абонентах Южной Осетии, так как «Остелеком» закупает интернет-трафик у российских поставщиков. В Южную Осетию он поступал в отфильтрованном виде, уточнила Бежанова.

«Поскольку республика является суверенным государством, наше законодательство не предусматривает блокировку данных ресурсов. Благодаря проведенным техническим работам, теперь наши абоненты могут пользоваться привычными сервисами на высокой скорости и без использования VPN», — продолжила представитель компании.

Она также заявила, что долгое время жители Южной Осетии испытывали трудности при использовании этих платформ из-за технических особенностей трансграничной передачи данных. Снятие ограничений стало возможным благодаря совместной работе технических специалистов «Остелекома» и коллег из России, добавила Бежанова.

23 апреля президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал отключения интернета в России. По его словам, силовики принимают такие меры во время работы по предотвращению терактов — и предварительное информирование общественности может «нанести ущерб оперативной разработке», ведь «преступники тоже все слышат». При этом глава государства попросил правоохранителей «хотя бы по результатам работы» объяснять россиянам, почему пропадала сеть.

Ранее Telegram заработал у россиян без VPN.