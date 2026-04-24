Найдены доказательства существования осьминогов-кракенов

Группа ученых из японского Университета Хоккайдо обнаружила гигантских осьминогов, чей размер сопоставим с размерами мифического кракена. Исследование опубликовано в журнале Science.

Вид получил название Nanaimoteuthis haggarti. Согласно заявлению ученых, им удалось реконструировать облик этих гигантских осьминогов, обитающих в Мировом океане во времена Мелового периода — от 100 до 72 миллионов лет назад. Размер этого вида мог составлять от 7 до 19 метров, что делает его самым крупным беспозвоночным из обнаруженных.

Открытие стало возможным благодаря анализу окаменелых челюстей-клювов этих животных. Кроме того, на них также нашли многочисленные следы износа, которые указывают на то, что эти животные являлись высшими хищниками и охотились на крупных рептилий, включая плезиозавров и мозазавров. При этом, челюсти изношены ассемитрично, что может быть признаком соответствующей асимметрии в поведении — это означает, что у Nanaimoteuthis haggarti могло быть сложное развитие мозга и потенциально высокий интеллект.

