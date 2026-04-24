Ученый рассказал, когда в апреле на небе появится комета C/2025 R3

Комета C/2025 R3, прибывшая из далекого Облака Оорта, станет видимой для наблюдателей в апреле: лучшие условия для ее наблюдения ожидаются с 19 по 25 число, а максимальное сближение с Землей произойдет 26 апреля. Об этом рассказал эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

© Газета.Ru

По словам эксперта, комета была открыта в сентябре 2025 года в ходе обзора Pan-STARRS на Гавайях. Изначально она была крайне тусклой и находилась на расстоянии около 540 млн км от Солнца. Объект относится к непериодическим кометам, которые, вероятно, посещают внутреннюю часть Солнечной системы лишь один раз.

«Согласно расчетам, C/2025 R3 прибыла из Облака Оорта — удаленной области, содержащей древнее вещество, оставшееся со времен формирования планет. Орбита кометы пока уточняется: она может оказаться гиперболической, и тогда небесное тело покинет Солнечную систему навсегда. Даже если орбита замкнута, период обращения может составлять около 170 тысяч лет», — рассказал ученый.

19 апреля комета прошла перигелий — ближайшую к Солнцу точку, сохранив целостность ядра. Уже 26 апреля она приблизится к Земле на расстояние около 70 млн км. По оценкам, ее яркость может достигнуть примерно +3 звездной величины, что позволит наблюдать объект невооруженным глазом при благоприятных условиях.

Жителям Северного полушария стоит искать комету на утреннем небе низко над восточным горизонтом примерно за час до восхода Солнца. После 19 апреля она переместилась в созвездие Рыб и продолжит быстро менять положение.

«В предрассветные часы она будет находиться недалеко от Солнца, поэтому наблюдать ее следует очень аккуратно, стараясь не поднимать взгляд слишком близко к светилу. В конце апреля комета станет менее доступной для северных широт и переместится на вечернее небо Южного полушария», — рекомендует эксперт.

Ранее астроном рассказал, что второй половине апреля в небе появится комета десятилетия Panstarrs.