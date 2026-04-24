Между Африкой и Мадагаскаром нашли древний след разрыва Гондваны

Ученые обнаружили тектоническую границу юрского периода, которая может помочь предсказать, как будет выглядеть наша планета через миллионы лет. Древний след на земной коре остался от разрыва суперконтинента Гондвана 180 миллионов лет назад.

Статья об открытии вышла в журнале Tectonics. Описанная в ней находка — так называемая трансформная граница Ровума (RTM) — простирается более чем на 500 км по шельфу вдоль побережья Мозамбика и Танзании, частично выходя на сушу, и служит разделом между континентом и океаном.

«Мы обнаружили эту новую структуру с помощью метода сейсмической рефлексии — своего рода "УЗИ Земли" — а также по гравитационным данным, полученным со спутников. Подземные толчки вдоль этого 500-километрового доисторического разлома, несомненно, сотрясали поверхность там, где бродили динозавры — и так продолжалось более 50 миллионов лет. Наши выводы помогут лучше понять движение плит и предсказать, как может выглядеть планета через миллионы лет. Если человечество все еще будет существовать, это заметно повлияет на типы климата, с которыми ему придется сталкиваться, и на доступность ресурсов», — пояснил старший преподаватель наук о Земле в Университете Дерби Джордан Фетиан, ведущий автор исследования.

По его словам, открытие поможет в изучении происхождения природных ресурсов на шельфе региона, включая потенциальные источники «зеленой» энергии — например, геотермальной.

«Благодаря этим результатам мы сможем понять, куда по океану разбросало осколки Гондваны. В них могут скрываться ценные полезные ископаемые. Кроме того, наше открытие хорошо объясняет, почему в этом регионе так много морских природных богатств, — а это пойдет на пользу экономике Танзании и Мозамбика. Оно также углубляет наши знания о глубинном строении Земли и о тектонике в целом. А это, в свою очередь, поможет нам научиться улавливать и закачивать под землю парниковые газы или сократить их выбросы за счет использования геотермальной энергии», — добавил геофизик.

Самый важный результат исследования носит сугубо научный характер: уточнено расположение RTM — ближе к берегу; ширина перехода между континентальной и океанической корой там составляет всего 17 км, а наклон границы Мохо между корой и мантией достигает 83° — почти вертикальный.