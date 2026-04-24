Ученые оценили климатические последствия ядерной войны на границе РФ и Украины

Исследователи перенесли параметры сажевых выбросов из сценария индо-пакистанской войны на Восточную Европу, чтобы оценить влияние локальных атмосферных течений на глобальный климат. Результаты опубликованы в журнале npj Clean Air.

Авторы моделировали конфликт с применением 100 зарядов по 15 килотонн каждый (аналогично бомбе, сброшенной на Хиросиму) на границе России и Украины. Согласно симуляции, после попадания в атмосферу 5 млн тонн сажи (авторы перенесли этот показатель из расчетов для Азии, не уточняя реальный объем горючих материалов в Восточной Европе) пыль распределилась над Северным полушарием за 20 дней.

Через год средняя температура в полушарии упала на 1°C, при этом в России похолодание достигло 5°C, в США — 4°C. Уровень осадков над сельхозугодьями сократился на 20–40%. При этом, как ни странно, взрыв севернее охладил регион сильнее из-за иной циркуляции ветров.

Отслеживание радиоактивных изотопов показало, что через 10 лет 40% загрязнения осело в Южном полушарии. Однако опасное облучение затронуло только зону конфликта в первые 48 часов. Максимальная накопленная доза для дальних стран составила 0,9 мЗв — значительно ниже природного радиационного фона.

Атмосфера очистится от пыли через четыре года, а климат вернется к норме за шесть лет. Однако критики называют сценарий лишь одним из вариантов: 100 боеголовок нереалистичны, а модели часто игнорируют коагуляцию — частицы сажи быстро слипаются и выпадают с дождями, не блокируя солнце годами. По мнению оппонентов, работа — лишь математическая абстракция, демонстрирующая возможности алгоритмов.