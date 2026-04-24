На газовой планете вне Солнечной системы обнаружены ледяные облака

Астрономы обнаружили на планете-газовом гиганте вне Солнечной системы облака из водяного льда. Планета носит название Эпсилон Инди Ab. Она похожа на Юпитер, но ее атмосфера является более сложной.

Для наблюдений за Эпсилон Инди Ab ученые использовали прибор среднего инфракрасного диапазона MIRI, установленный на телескопе «Джеймс Уэбб». Они смогли сфотографировать планету, которая вращается вокруг звезды Эпсилон Инди A в созвездии Индейца (на южном небосклоне).

Исследование показало, что планета значительно массивнее Юпитера – ее масса больше в 7,6 раз. Но диаметр двух планет примерно совпадает.

Эпсилон Инди Ab находится в четыре раза дальше от своей звезды, чем Юпитер от Солнца. Сама звезда является более холодной. Температура поверхности планеты, по оценкам, составляет от 200 до 300 Кельвинов (от минус 70 до плюс 20 градусов по Цельсию).

Тем не менее, на планете теплее, чем на Юпитере. Температура газового гиганта Солнечной системы оценивается в минус 133 градуса.

Ученые полагают, что дополнительный нагрев возникает из-за тепла, оставшегося после образования планеты. По прогнозам, через миллиарды лет Эпсилон Инди Ab остынет и станет еще холоднее, чем Юпитер.

Также ученые выявили на планете плотных, но неравномерных облаков из водяного льда, похожих на перистые облака высоко в атмосфере Земли. Они намерены продолжать наблюдения с помощью более мощных приборов, сообщает Astrophysical Journal Letters.

