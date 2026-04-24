В Дании нашли три золотых браслета эпохи викингов

Житель датского полуострова Химмерланд на северо-востоке Ютландии обнаружил золотые браслеты эпохи викингов. Находка описывается как необычная, поскольку кольца находятся в очень хорошем состоянии, сообщает Danmarks Radio.

Мужчина нашел два браслета и передал их в местный музей, после чего археологи обследовали место находки и обнаружили третье золотое украшение.

"Это совершенно невероятно. Мы никогда раньше не сталкивались ни с чем подобным. В данном случае это три целых золотых браслета, и это действительно уникально. Мы почти никогда не находим золотые предметы", - прокомментировал руководитель отдела культурного наследия музеев Северной Ютландии Торбен Сарау.

Браслеты будут отправлены в Национальный музей Дании для дальнейшей оценки, их планируют выставить в Историческом музее Ольборга позже в 2026 году. Более подробная информация о находке будет опубликована в ближайшее время.