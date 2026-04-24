В США запретили ввоз ещё большего числа Wi-Fi-роутеров

Американский регулирующий орган связи FCC ужесточил правила: ранее ведомство запретило ввоз и продажу в США зарубежных Wi-Fi-роутеров для дома. Теперь к списку добавили и портативные Wi-Fi-точки доступа (то есть MiFi), а также модемы.

Устройства, похожие на те, что раздают интернет в дороге, или домашние модемы с SIM-картой, теперь тоже подпадают под запрет, пишут СМИ. Но, как и прежде, есть нюанс: всё это касается только новых моделей. То, что уже продаётся и работает, остаётся законным.

Правда, исключения из правил всё равно естью Так, Netgear уже получила временное разрешение на ввоз своих устройств до 2027 года. Скорее всего, их будет больше.