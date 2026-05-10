Чем грозит извержение супервулкана Йеллоустоун?

Йеллоустоун — один из крупнейших и, потенциально, самых опасных вулканов на планете. И хотя он не извергался уже более тысячи лет, трудно не задаваться вопросом, что может произойти, если извержение все-таки случится. Портал popsci.com рассказал, что ждет человечество в худшем случае.

Эксперты, изучающие Йеллоустоун, говорят, что он, вероятно, извергнется в будущем — вопрос лишь в том, сколько времени пройдет. Крупное извержение, скорее всего, не состоится в ближайшие тысячи, если не миллионы, лет. Магма под Йеллоустоуном преимущественно твердая. Не исключено, что она может нагреться от тепла мантии Земли и вновь прийти в достаточно жидкое состояние, однако дрейфующая мантия также вполне может потерять жар, столкнувшись с плотными континентальными породами земной коры.

Скорее всего, следующий вулканический инцидент в Йеллоустоунской кальдере не будет вулканическим извержением. Наиболее вероятен другой сценарий — мощное гидротермальное извержение из гейзера, способное создать впечатляющие кратеры. Но и оно вряд ли причинит ущерб кому-то или чему-то за пределами парка.

Еще один вариант — излияние лавы; выход на поверхность медленных, плотных потоков лавы, которые сформируют скалы и будут «ползти» по ландшафту в течение месяцев или лет. Кальдера уже сформировала в земле гигантский бугор размером с 279 футбольных стадионов, но это неудивительно, учитывая специфику магмы.

Хотя Йеллоустоун часто называют «супервулканом», по мнению некоторых специалистов этот термин немного вводит в заблуждение. Им обычно называют вулканические системы, которые хотя бы раз извергали более 1 000 кубических километров магмы, пепла и других депозитов. Почему он вводит в заблуждение? Потому что от него может создаться впечатление, что такие вулканы обязательно должны извергаться не менее масштабно — но это не соответствует реальности. Относительно спокойные излияния лавы происходят куда чаще, да и то, последний раз в Йеллоустоуне оно было 70 000 лет назад.

Ученых куда больше беспокоят вероятные побочные эффекты от других явлений, вроде гидротермальных извержений и землетрясений. Обсерватория вулкана Йеллоустоун постоянно следит за состоянием вулканической системы благодаря сети станций, которая измеряет сейсмическую активность, концентрации пара и температуру.

Если бы в ближайшем будущем назревало извержение Йеллоустоуна, вулканологи знали бы об этом задолго до. Но что может произойти, если извержение все-таки застигнет врасплох? Горячая магма, накопившаяся под поверхностью Земли, из-за огромного давления вырвалась бы на землю, прорвав земную кору. Получится гигантский взрыв — настолько гигантский, что все в радиусе вулкана будет сожжено супернагретым пеплом и газом. Потоки пепла, газа и скалистых пород уничтожат деревья, дома и инфраструктуру на своем пути. Любой оставшийся пепел просто осядет на поверхности Земли.

После извержения Йеллоустоуна большую часть США и Канаду покроют как минимум несколько миллиметров пепла, что причинит серьезный ущерб сельскому хозяйству, запасам воды и электросетям. А большие объемы пепла и газа в атмосфере могут функционировать как аэрозоли, заблокировав солнечный свет и погрузив Землю в вулканическую зиму.

Часто используемым образцом для моделирования эффектов крупных извержений является катаклизм 1815 года на горе Тамбора в нынешней Индонезии. Он широко считается крупнейшим извержением в задокументированной истории человечества; в результате взрыва погибли десятки тысяч человек, а Земля вошла в «год без лета» — длительный период заморозков, который привел к голоду и эпидемиям болезней по всему миру.

По оценкам специалистов, эффекты извержения Йеллоустоуна могут продлиться 5-10 лет — хотя, скорее всего, Земля сможет оправиться от катастрофы.