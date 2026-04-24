Эксперт объяснил, почему обновление превратило iPhone в «кирпич»

Массовая «смертельная» блокировка iPhone — явление не новое, на это может быть несколько причин, которые пользователи могут решить сами. Об этом «ГлагоL» заявил начальник технического отдела ООО «Электронные технологии» Иван Шульга.

Некоторые владельцы iPhone после установки обновления iOS 26.4.1. столкнулись с серьезной проблемой — их смартфоны не включались, переставали реагировать на нажатия кнопок, а после восстановления пропадали все данные.

По словам эксперта, у подобных ситуаций причина с каждой новой версией iOS разная. По данным на 23 апреля — это может быть наличие в iPhone установленного приложения Telega (неофициальный клиент Telegram, разработанный в России).

«Есть подозрение, что Telega вносит изменение в файловую систему, и при обновлении сервер Apple видит несоответствие контрольных сумм, поэтому выдает ошибку. Но так как процесс обновления начат и не закончен, мы получаем «кирпич», — уточнил он.

Шульга напомнил, что такие случаи бывали и раньше. Ранее, в эпоху пользования iPhone 2/3g/3gs/4/4s, было распространенно приложение Cydia. Эта программа позволяла бесплатно устанавливать приложения в обход App Store, но при установке вносила изменения в файловую систему, и пользователи при обновлении получали «кирпич». Ситуация была аналогичная на 100% с нынешней.

«Вернуть телефон в рабочий вид и тогда и сейчас возможно, но только со стиранием данных, прошив через режим Recovery Mode или DFU. В данных режимах контрольные суммы файловых систем не сравниваются, сервер Apple меняет ПО, ориентируясь на модель, не сохраняя данные», — добавил эксперт.

Шульга напомнил, что также остаются и две основные старые причины: недостаток свободной памяти (менее 7-10 Гб) и разряженная батарея. Помните, что обновлять смартфон необходимо при уровне заряда батареи более 60% и желательно при включенном зарядном устройстве. Отметим, российское приложение Telega было удалено из App Store, на что разработчики пожаловались в Федеральную антимонопольную службу. ФАС в ответ сообщила, что «действия компании могут содержать признаки нарушения закона о защите конкуренции». Если они подтвердятся, в отношении американской компании наступят «правовые последствия».