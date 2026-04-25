Аэропорты Калуги и Тамбова временно приостановили прием и выпуск самолетов

В воздушных гаванях Калуги и Тамбова введены временные ограничения на прием и отправку рейсов ради обеспечения безопасности полетов.

Работа аэропортов Грабцево в Калуге и Донское в Тамбове временно приостановлена, передает Росавиация. Введенные меры касаются как приема, так и выпуска воздушных судов.

Такое решение было принято для обеспечения безопасности полетов. Специалисты продолжают следить за ситуацией в воздушном пространстве.

Ранее в субботу Росавиация ввела ограничения на рейсы в Екатеринбурге, Перми и Челябинске.

До этого Росавиация ввела ограничения в аэропортах Краснодара (Пашковский), Бугульмы, Казани, Нижнекамска (Бегишево), Чебоксар и Ижевска.