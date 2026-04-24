В Индии число поставщиков Apple выросло втрое

Количество поставщиков Apple в Индии выросло втрое - с 14 в 2023 году до более чем 40 в прошлом. Об этом сообщила газета Business Standard, отмечающая, что глобальная цепочка поставок Apple подвергается кардинальным изменениям и затрагивает в первую очередь южноазиатскую республику.

Резкий рост числа поставщиков американской корпорации в Индии обусловлен, по данным издания, сборкой iPhone 17, на который приходится почти 50% общей выручки Apple.

Сегмент смартфонов в экспорте электронных товаров из Индии обеспечил рост поставок данной продукции за рубеж на 24% - до почти $47,96 млрд в 2024-2025 финансовом году (завершился 31 марта). Результаты экспорта электроники подтвердили превращение Индии в глобальный центр производства смартфонов благодаря сотрудничеству с Apple и Samsung, отмечали индийские СМИ.