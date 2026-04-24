Завершены испытания космического телескопа «Платон»

Космический телескоп «Платон» (PLATO — PLAnetary Transits and Oscillations of stars) прошел серию испытаний в условиях, максимально приближенных к тем, в которых ему предстоит работать.

© ESA

Они проводились в камере Большого космического симулятора (LSS) в испытательном центре Европейского космического агентства. Там аппарат впервые протестировали в условиях, приближенных к реальному космосу.

Девиз каждого инженера космических проектов — «испытывай, как в полете». Для того «Платон» и отвезли в LSS. Камеру со спутником закрыли герметично и выкачали из нее воздух. По стенкам пустили жидкий азот, внутри включили нагреватели.

Главная цель миссии — поиск потенциально обитаемых планет земного типа у светил, похожих на Солнце. Для этого критически важна работа 26 сверхчувствительных камер «Платона». Чтобы заметить, когда планета проходит перед своей звездой, камеры должны улавливать мельчайшие изменения ее яркости.

«Чтобы найти и охарактеризовать похожие на нашу планеты у солнцеподобных звезд, нам нужно выявить изменения светимости меньше 0,008%. Такая точность предъявляет огромные требования, и эти испытания в космических условиях критически важны. Они позволяют нам убедиться, что мы можем контролировать реакцию камер и остальных систем аппарата на том уровне, который необходим для обнаружения небольших небесных тел», — говорит астрофизик Ана Эрас, научный сотрудник проекта «Платон» в ЕКА. «Мы провели специальные тесты, чтобы оценить работу камер „Платона“ и всего аппарата в тех температурных условиях, которые его ожидают. Точность камер — их фокусировка — зависит от температуры оптических тубусов. Поэтому в серии испытаний мы убедились, можно ли поддерживать оптимальную фокусировку, контролируя температуру с очень высокой точностью», — добавляет Томас Валлошек, руководитель проекта «Платон».

Аппарат проверили лютым холодом и испепеляющим жаром.

«В LSS мы подвергли „Платон“ нагрузкам, выходящим за пределы того, с чем он столкнется на орбите. Мы хотим удостовериться, что аппарат способен делать то, что от него требуется, как в суровых, так и в штатных космических условиях», — объясняет Валошек.

В горячей фазе «обращенную к Солнцу» сторону «Платона» нагрели до 150 °C. Одновременно следили, чтобы температура камер, защищенных экраном, оставалась в диапазоне от −70 до −90 °C. В холодной зонд остудили, а внутри него запустили систему микроклимата, чтобы не переохладить камеры.

Испытания в космических условиях завершены, анализ данных, собранных, пока «Платон» был внутри LSS, продолжится в ближайшие месяцы. Подготовка миссии идет по графику, к концу года телескоп будет готов к полету; запуск намечен на январь 2027 года.