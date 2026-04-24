Магнитные бури сегодня: слабые вспышки и что говорят эксперты

В пятницу, 24 апреля, геомагнитная обстановка останется спокойной, сообщает aif.ru со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. Вероятность магнитной бури оценивается всего в 7%, слабые возмущения возможны с вероятностью 25%, а спокойная магнитосфера ожидается с вероятностью 68%. Планетарный индекс Kp не поднимется выше 3 по девятибалльной шкале, а индекс солнечной активности держится на отметке 4,9.

При этом атмосферное давление в Москве 24 апреля, по данным Гидрометцентра, опустится до 732 мм рт. ст., что ниже климатической нормы (750–765 мм рт. ст.). В Санкт-Петербурге давление составит 752 мм рт. ст. — в пределах нормы.

Специалисты 19rusinfo.ru отмечают, что 24 апреля метеозависимым людям не стоит беспокоиться о самочувствии. В четверг ученые зафиксировали три слабых вспышки класса С, которые обычно не провоцируют магнитные бури. В конце месяца, 29 и 30 апреля, ожидаются магнитные бури с Kp 5 баллов.

aif.ru напоминает, что магнитные бури могут сопровождаться головными болями, учащенным сердцебиением, бессонницей и перепадами давления из-за кислородного голодания тканей.

Для минимизации воздействия рекомендуется отказаться от алкоголя и тяжелой пищи, больше пить жидкости и гулять на свежем воздухе. Также полезны дыхательные практики и полноценный сон 7–8 часов. Людям с хроническими заболеваниями (гипертония, ишемия, аритмия) важно строго соблюдать предписанную схему лечения.