В США заявили о наличии у властей данных о существовании инопланетян

Американский конгрессмен Тим Берчетт заявил, что верит в существование инопланетян.

Он сослался на правительственные брифинги, показания пилотов и видео- и фотоматериалы от официальных лиц.

«Мы слишком много видели. Я слишком многое повидал», — отметил Берчетт.

По словам конгрессмена, опытные пилоты неоднократно рассказывали о близких наблюдениях неопознанных летательных устройств. Но сам он никогда не сталкивался с НЛО лично.

Так, Берчетт описал сообщение, переданное ему бывшим военнослужащим военно-морского флота. По словам свидетеля, большой летательный аппарат пролетел над ними, а затем взлетел без какого-либо шума или помех.

Кроме того, крупные и быстро движущиеся объекты фиксировали гидролокаторы в океане. Один аппарат обнаружил нечто размером с футбольное поле, перемещающееся со скоростью более 300 км/час.

По мнению Берчетта, федеральное правительство намеренно скрывает информацию о неопознанных воздушных явлениях. Он раскритиковал власти за отсутствие прозрачности, сообщает Fox News.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил Пентагону раскрыть все документы об НЛО. Президент уточнил, что файлы будут касаться «инопланетной и внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений и неопознанных летающих объектов. Сам Трамп на вопрос, верит ли он в инопланетян, заявил, что у него нет мнения на этот счет.