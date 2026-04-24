Ученый рассказал о последствиях мощной вспышки на Солнце

Утром в пятницу, 24 апреля, в 04:07 была зарегистрирована мощная вспышка на Солнце. Ей присвоили высший балл — X2.5.

© Вечерняя Москва

Как свечение отразится на Земле, рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

— Событие является самым сильным почти за 2,5 месяца. Произошедшая вспышка сопровождалась крупным выбросом плазмы, который хорошо различим на поступивших снимках с космических телескопов, — отметил специалист в беседе с RT.

По словам эксперта, ученые не ожидают серьезных последствий от свечения. Однако умеренное воздействие на Землю возможно.

С 29 по 30 апреля ожидаются сильные магнитные бури.

Сотрудники лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук подчеркнули, что апрель довольно нестабильный месяц из-за регулярных геомагнитных возмущений.

Ранее крупный выброс плазмы зафиксировали 13 апреля. Он не повлиял на Землю, поскольку плазма двигалась в противоположном направлении — в сторону Венеры.