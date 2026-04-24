В начале года россияне купили более 10 млн наушников

Продажи наушников в России по итогам первого квартала 2026 года увеличились на 28% в количественном выражении и на 3% в денежном. За этот период было реализовано 10,5 млн устройств на сумму 20,1 млрд рублей, при этом средняя стоимость снизилась примерно на 20% из-за роста доли бюджетных моделей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании МТС.

В количественном выражении наибольшую популярность получили малоизвестные китайские бренды, за которыми следуют Hoco и Xiaomi. В денежном выражении лидером остается Apple, второе место занимают те же малоизвестные китайские производители, а третье – Huawei.

Сегмент полностью беспроводных наушников (TWS) продолжает расти: за квартал было продано 6,8 млн таких устройств на сумму 14,2 млрд рублей. Их доля на рынке увеличивается и уже превышает половину — по итогам первого квартала 2025 года она составляла 59% в штуках и 61% в деньгах. В динамике продажи TWS выросли с 2,6 млн устройств в первом квартале 2022 года до 6,8 млн в 2026 году, а выручка увеличилась с 11,4 млрд до 14,2 млрд рублей.