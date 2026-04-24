На Солнце произошла сильнейшая за 2,5 месяца вспышка

На Солнце произошла вспышка высшего уровня. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"В 04:07 по Москве произошла вспышка балла X2.5", - говорится в публикации.

По словам астрономов, данное событие стало самым мощным почти за 2,5 месяца. Более крупная вспышка - уровня X4.2 - была зарегистрирована 4 февраля.

Взрыв сопровождался крупным выбросом плазмы. Однако его эпицентр оказался довольно сильно смещен к краю Солнца. На опубликованном видео можно заметить, что поток плазмы уходит вбок.

"Есть большая вероятность, что событие окажется нейтральным для Земли", - отметили ученые.

Точный вывод можно будет сделать по результатам математического моделирования. Но в любом случае прямой удар по Земле в такой ситуации исключен.

При этом ученые предупредили, что в течение дня возможны новые крупные события.

Напомним, вспышки на Солнце классифицируются по силе рентгеновского излучения. Существуют несколько классов: Х - самые мощные, М - средние, С - слабые, А и В - почти незаметные. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

Известно, что вспышки провоцируют на Земле магнитные бури. Их вызывают достигающие нашей планеты облака солнечной плазмы.