В России вырос зарубежный интернет-трафик

Объем зарубежного интернет-трафика в российских сетях продолжает расти, сообщает Forbes со ссылкой на участников IT-отрасли и точки обмена трафиком. По итогам 2025 года этот показатель увеличился на 15-20%, а его доля достигла уже около 30% от общего объема.

Директор по B2O «ЭР-телеком холдинг» Павел Поздняков на конференции «TransNet: магистральные сети связи», проходившей 24-25 марта, заявил, что международный трафик сильно растет из-за массового использования VPN клиентами, что ведет к увеличению расходов оператора. Руководитель направления по взаимодействию с национальными операторами «Мегафон» Владимир Шкирин добавил, что рост происходит не только из-за ограничения зарубежных мессенджеров, но и за счет роуминга.

Генеральный директор MSK-IX Евгений Морозов констатировал стабилизацию на высоких значениях вопреки прогнозам о сокращении трансграничного обмена данными. Если в 2025 году пиковое значение составляло 8,5Гбит/с, то в нынешнем году достигло уже 8,7 Гбит/с. По его словам, отечественные онлайн-кинотеатры и социальные сети замещают зарубежный контент, а за последний год к MSK-IX присоединилось около 70 новых участников.

Глава магистрального оператора «Глобалнет» Алексей Закревский отметил опережающий рост трафика среди хостинг-провайдеров — их доля в зарубежном сегменте выросла с 16% до 24%. В 2025 году пиковая загрузка принадлежащей компании точки обмена DATAIX составила 10,51 Тбит/с, что на 21% превышает показатель предыдущего года.

«Сеть ежегодно прибавляет около 20%, и прошедший год не стал исключением», — пояснил он.

Аналитик TelecomDaily Илья Шатилин связывает рост с развитием тренда на использование ИИ-инструментов, которые в основном иностранные.

«Чем больше блокировок, тем больше будет зарубежного трафика. Альтернативы иностранному контенту в России нет», — резюмировал он.

Партнер Comnews Research Леонид Коник оценил аренду канала с пропускной способностью 10 Гбит/с из Москвы до Франкфурта в 20-50 евро тысяч в месяц.