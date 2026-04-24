iPhone 17 снова скопировали

Компания Honor скопировала смартфоны Apple. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты обратили внимание на модели Honor 600 и 600 Pro, которые китайская корпорация анонсировала в конце апреля. Авторы отметили, что новые устройства имеют очень похожий на iPhone 17 Pro дизайн основной камеры, а еще выпускаются в оранжевом цвете корпуса. Они пришли к выводу, что Honor 600 выглядят как «iPhone для Android» и предназначены для тех, кто хочет телефон с дизайном Apple по доступной цене.

«Сходство с iPhone 17 Pro особенно очевидно благодаря тройной задней камере — у нее даже такое же расположение вспышки», — обратили внимание журналисты.

Они заявили, что скопированные Honor телефоны имеют OLED-экран, мощный процессор Snapdragon 8 Elite, защиту от воды IP69K, батарею емкостью 7000 миллиампер-часов с быстрой зарядкой 80 ватт.

При этом Honor 600 Pro стоит примерно столько же, сколько базовый iPhone 17 — около 1000 евро (88 тысяч рублей). Однако iPhone 17 Pro — с которого, скорее всего, скопирован новый аппарат Honor — обходится в Европе заметно дороже.

Ранее инсайдер под ником Fixed Focus Digital заявил, что новый базовый смартфон Apple получит упрощенный процессор и недорогой дисплей. Он объяснил, что компания решила сэкономить на производстве iPhone 18.