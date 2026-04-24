Китай приступил к разработке космического корабля для полетов на Луну

$74.8387.53

В Китае рассказали о создании космического корабля для полетов на Луну

Газета.Ruиещё 1

Сотрудник Пятого научно-исследовательского института Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники Шао Лиминь заявил, что Китай реализует проект по созданию пилотируемого космического корабля нового поколения для полетов на Луну. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

© Газета.Ru

По словам эксперта, он ожидает, что пилотируемый космический корабль нового поколения создаст для тайконавтов новую платформу по осуществлению полетов с Земли во внеземное пространство.

С 2016 года КНР ежегодно отмечает национальный День космонавтики 24 апреля. Шао Лиминь рассказал, что за последние два года Китай активно реализует программу пилотируемой лунной разведки, и в недалеком будущем китайцы оставят следы на поверхности Луны.

В январе китайская компания Galactic Energy успешно вывела на орбиту четыре телекоммуникационных спутника Tianqi («Тяньци»). Они будут задействованы в реализации международного проекта интернета вещей под названием Xiwang («Надежда»).

Компания Galactic Energy сообщала, что в настоящее время ведутся работы по организации предоставления потребительских услуг через электронные устройства в автомобилях и портативных гаджетах.