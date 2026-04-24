Китай приступил к разработке космического корабля для полетов на Луну

Сотрудник Пятого научно-исследовательского института Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники Шао Лиминь заявил, что Китай реализует проект по созданию пилотируемого космического корабля нового поколения для полетов на Луну. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

По словам эксперта, он ожидает, что пилотируемый космический корабль нового поколения создаст для тайконавтов новую платформу по осуществлению полетов с Земли во внеземное пространство.

С 2016 года КНР ежегодно отмечает национальный День космонавтики 24 апреля. Шао Лиминь рассказал, что за последние два года Китай активно реализует программу пилотируемой лунной разведки, и в недалеком будущем китайцы оставят следы на поверхности Луны.

В январе китайская компания Galactic Energy успешно вывела на орбиту четыре телекоммуникационных спутника Tianqi («Тяньци»). Они будут задействованы в реализации международного проекта интернета вещей под названием Xiwang («Надежда»).

Компания Galactic Energy сообщала, что в настоящее время ведутся работы по организации предоставления потребительских услуг через электронные устройства в автомобилях и портативных гаджетах.