Китай анонсировал полёты на Луну на корабле нового поколения

Китай реализует проект по созданию пилотируемого космического корабля нового поколения для полётов на Луну. Об этом сообщил сотрудник Пятого научно-исследовательского института Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники Шао Лиминь.

Эксперт подчеркнул, что в недалёком будущем все увидят, как китайцы оставят свои следы на поверхности естественного спутника Земли. Последние два года Пекин активно продвигает программу пилотируемой лунной разведки, уточнил Шао Лиминь.

Он ожидает, что новый корабль создаст для тайконавтов свежую платформу для полётов с Земли во внеземное пространство. Заявление прозвучало в связи с национальным Днём космонавтики, который КНР отмечает 24 апреля.

Пекин, в свою очередь, наметил высадку тайконавтов на Луну на 2030 год. Новый пилотируемый корабль должен стать ключевым элементом этой миссии. Китай ежегодно отмечает национальный День космонавтики с 2016 года — дата приурочена к запуску первого китайского спутника «Дунфанхун-1» в 1970 году.