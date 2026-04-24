В России создали систему защиты электросетей от магнитных бурь

Специалисты Тольяттинского государственного университета разработали систему мониторинга геоиндуцированных токов для электросетей. Разработка предназначена для линий напряжением 220 кВ и выше, пишет ТАСС. Она уже протестирована на модели энергосистемы центральной части России.

Разработка учитывает не только силу магнитных бурь, но и топологию сети. Определены узлы, где токи достигают опасных значений, и предложены критерии выявления перегрузок трансформаторов. Система фиксирует искажения в нейтрали и помогает отличить геомагнитные эффекты от обычных сбоев.

Для работы предусмотрена установка датчиков на подстанциях и визуальный контроль (цветовая индикация). Это позволяет заранее снизить нагрузку или отключить оборудование. Решение совместимо с существующими системами управления электросетями.