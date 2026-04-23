В России создали мобильного ИИ-помощника для анализа видео

Российская «Netvision» представила мобильного помощника на базе ИИ, способного анализировать видеопоток и находить нужную информацию по запросу пользователя, пишет ТАСС. Решение уже проходит тестирование заказчиками.

Система объединяет технологии компьютерного зрения и языковую модель. Это позволяет распознавать объекты и события на видео и отвечать на голосовые команды. Пользователь может получить нужные фрагменты или вывести на экран подходящие «видеопотоки».

ИИ анализирует изображение в реальном времени и формирует результаты по запросу. Так, система может показать ситуацию на пешеходных переходах, используя данные с камер. Уровень аналитики сопоставим со стационарными решениями.