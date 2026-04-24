Объяснено происхождение «инопланетного корабля»

Астрономы выяснили, что комета 3I/ATLAS, пролетевшая мимо Земли в прошлом году, сформировалась в изолированном холодном уголке галактики, где еще не образовалась собственная звездная система, сообщает журнал Nature Astronomy.

Это третий подтвержденный межзвездный объект, посетивший нашу Солнечную систему, и, вероятно, самый древний из них. По оценкам ученых, его возраст может достигать 11 млрд лет — это более чем в два раза старше Солнца.

В ходе исследования с помощью обсерватории ALMA в Чили группа ученых из Мичиганского университета обнаружила в воде кометы 3I/ATLAS чрезвычайно высокое содержание дейтерия — тяжелого изотопа водорода. Уровень дейтерия оказался в 30 раз выше, чем в земных океанах. Это говорит о том, что объект образовался в условиях гораздо более холодных, чем в нашей Солнечной системе.

По словам автора исследования Терезы Панеке-Карреньо, звезда, породившая эту комету, вероятно, была более одинокой, чем наше Солнце на этапе формирования, что привело к меньшему нагреву и более низким температурам. Точное происхождение кометы пока неизвестно.

Размер ядра, по данным телескопа «Хаббл», составляет от 440 метров до 5,6 км. Объект движется со скоростью 220 тыс. км/ч, уже далеко за Юпитером и навсегда покинул нашу Солнечную систему. Первый межзвездный объект Оумуамуа был обнаружен в 2017 году, комета 2I/Борисова — в 2019-м.