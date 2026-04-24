Объяснено происхождение «инопланетного корабля»

Ученые выяснили, откуда прилетела межзвездная комета 3I/ATLAS

Лера Букина

Астрономы выяснили, что комета 3I/ATLAS, пролетевшая мимо Земли в прошлом году, сформировалась в изолированном холодном уголке галактики, где еще не образовалась собственная звездная система, сообщает журнал Nature Astronomy.

© РИА Новости

Это третий подтвержденный межзвездный объект, посетивший нашу Солнечную систему, и, вероятно, самый древний из них. По оценкам ученых, его возраст может достигать 11 млрд лет — это более чем в два раза старше Солнца.

В ходе исследования с помощью обсерватории ALMA в Чили группа ученых из Мичиганского университета обнаружила в воде кометы 3I/ATLAS чрезвычайно высокое содержание дейтерия — тяжелого изотопа водорода. Уровень дейтерия оказался в 30 раз выше, чем в земных океанах. Это говорит о том, что объект образовался в условиях гораздо более холодных, чем в нашей Солнечной системе.

По словам автора исследования Терезы Панеке-Карреньо, звезда, породившая эту комету, вероятно, была более одинокой, чем наше Солнце на этапе формирования, что привело к меньшему нагреву и более низким температурам. Точное происхождение кометы пока неизвестно.

Размер ядра, по данным телескопа «Хаббл», составляет от 440 метров до 5,6 км. Объект движется со скоростью 220 тыс. км/ч, уже далеко за Юпитером и навсегда покинул нашу Солнечную систему. Первый межзвездный объект Оумуамуа был обнаружен в 2017 году, комета 2I/Борисова — в 2019-м.