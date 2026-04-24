Google подтвердила проблему с Bluetooth на Pixel

Google подтвердила наличие ошибки в смартфонах Pixel, связанной с Bluetooth. Ранее поступали жалобы, мол, люди не могут изменить тип подключённого аудиоустройства, от чего страдает звук. Исправлять её пока не будут.

© Google

Ошибка появилась после мартовского обновления системы. Из-за неё телефон может неправильно определять устройство. Например, автомобильные динамики могли распознаваться как наушники. В таком случае смартфон автоматически снижает громкость звука, чтобы защитить слух пользователя. В некоторых случаях поднять её нельзя.

Google сообщила, что уже изучила проблему и нашла её причину. Исправление готовится. Но обновление с ним выйдет только «в ближайшие месяцы».