Google научила умный дом поддерживать естественный диалог

Google добавила в своего голосового помощника Gemini для умного дома функцию «Продолжение разговора». Если раньше после каждого запроса приходилось заново произносить «Окей, Google», то теперь этого не требуется.

© Google

Как это работает? Допустим, вы задаёте первый вопрос: «Какая погода в Москве?». Помощник отвечает, микрофон остаётся включённым ещё несколько секунд. Можно за это время уточнить: «А завтра?». И ответ будет дан соответствующий.

Кроме того, Gemini стал лучше понимать, обращаются ли к нему, или просто кто-то разговаривает в комнате.

Функция пока в бете, но полноценный релиз будет в ближайшее время. Проверить, если ли она у вас можно в приложение Google Home.