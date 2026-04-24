В Англии нашли древний погребальный костер

Археологи, работающие на одних из самых масштабных раскопок в Британии, были изумлены, обнаружив остатки древнего погребального костра. Находка сделана при подготовке к строительству атомной электростанции «Сайзвелл C» недалеко от Лейстона в английском графстве Суффолк.

© naukatv.ru

«Погребальные костры — это большая редкость в археологии. Они встречаются примерно так же часто, как у кур бывают зубы», — говорит Крис Ферн из Oxford Cotswold Archaeology.

Он надеется, что анализ фрагментов костей, извлеченных на месте раскопок в Гус-Хилл, позволит определить, принадлежат ли они человеку, а также установить пол и возраст погребенных.

«Мы знаем, что во многих культурах практиковали кремацию — еще в доисторические времена, а позднее римляне и ранние англосаксы, — объясняет Ферн. — Но найти сами погребальные костры — огромная удача, потому что их обычно сооружали на поверхности, и со временем они уничтожались при вспашке».

Погребальный костер — это конструкция, чаще всего деревянная, на которой сжигали тело во время кремации. Находка английских археологов представляла собой решетчатую постройку из бревен, сложенную вокруг сердцевины из растопки и верескового кустарника и укрепленную вертикальными столбами. Также были найдены следы от столбовых ям.

По мнению Ферна, костер сохранился потому, что его накрыл курган, который был распахан лишь спустя сотни, если не тысячи лет. В годы Второй мировой войны Гус-Хилл использовался как важный учебный полигон, что тоже нарушило целостность слоя.

Костер встроен в бок кольцевого рва, который, по оценкам специалистов, относится к периоду до железного века (700 год до н. э. — 43 год н. э.). Таким образом, ражигать его могли в бронзовом веке (с 2500 года до н. э.) или железном, а может, и в более позднее время — на что указывает его нецентральное положение во рву.

«В англосаксонский период часто приспосабливали доисторические курганы под свои нужды — это было почти как способ завладеть ландшафтом. Очевидно, что никакой родовой связи не могло быть, но это было чем-то вроде заявить права на территорию», — отмечает исследователь.

Фрагментов костей найдено очень мало — это говорит о том, что большую часть праха собирали после того, как огонь погас, и хоронили в другом месте. Останки могли принадлежать и животным: иногда вместе с усопшими хозяевами кремировали лошадей или собак, либо на костер клали куски мяса.

Ферн надеется, что удастся провести радиоуглеродный анализ костей и углей, а также изучить сохранившиеся растения и любые предметы, которые были помещены на погребальный костер.