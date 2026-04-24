Компания Honor провела необычный тест аккумуляторов своих смартфонов, сравнив их с батареями конкурентов с помощью миниатюрной радиоуправляемой машинки. Эксперимент был приурочен к выходу серии Honor 600, представленной накануне и поступившей в продажу в Европе. Об этом сообщает GSMArena.

В ходе теста инженеры извлекли аккумулятор емкостью 7000 мАч из Honor 600 и подключили его к игрушечному болиду, после чего аналогичным образом использовали батареи от iPhone 17 Pro с емкостью 4252 мАч и Samsung Galaxy S26 с аккумулятором на 4300 мАч. Все три источника питания поочередно испытали на трассе, чтобы определить, какой из них обеспечит более длительную работу.

Ожидаемо, наилучший результат показал аккумулятор Honor за счет значительно большей емкости. В опубликованном видео компания также добавила ироничные подписи к результатам конкурентов, назвав iPhone 17 Pro «первым, кто выбыл», а Galaxy S26 – «упорным соперником».