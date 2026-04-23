В Samsung придумали, как еще улучшить дисплей главного флагмана

Компания Samsung работает над новой технологией дисплеев, способных переключаться между обычным 2D-режимом и трехмерным изображением без использования специальных очков, сообщает GizmoChina. Разработка ведется совместно с исследователями из POSTECH, а результаты были опубликованы в журнале Nature.

В основе технологии лежит так называемая «метаповерхностная линзовая структура», которая с помощью наномасштабных элементов более точно направляет свет к глазам пользователя. В отличие от традиционных 3D-дисплеев с толстыми линзовыми слоями, новое решение значительно тоньше и позволяет переключаться между режимами 2D и 3D за счет изменения напряжения без дополнительного оборудования и ухудшения качества обычного изображения.

Одной из ключевых проблем предыдущих решений была необходимость находиться в строго определённой точке перед экраном, иначе 3D-эффект исчезал. По утверждению разработчиков, новая технология обеспечивает угол обзора до 100 градусов, что позволяет свободнее перемещаться перед экраном и даже использовать его нескольким пользователям одновременно.

Толщина слоя составляет около 1,2 мм, благодаря чему он может интегрироваться в существующие OLED-панели без серьезных изменений конструкции. Технология уже была протестирована на прототипе OLED-дисплея размером 50 на 50 мм, что говорит о переходе от лабораторной концепции к практическим испытаниям.

Предполагается, что одной из первых моделей с таким экраном может стать Galaxy S28 Ultra, хотя технология также рассматривается для использования в планшетах и складных устройствах, где преимущества трехмерного изображения могут быть более заметны.