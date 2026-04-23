Путин поручил обеспечить работу ряда сервисов при ограничениях интернета

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить работу ряда сервисов при ограничениях работы мобильного интернета в стране.

Он напомнил, что на данный момент даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки.

«В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действие портала Госуслуг, платёжных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений», — заявил глава государства.

Вместе с этим Путин отметил, что широкое информирование об ограничениях интернета вредит безопасности.