Путин указал на риски широкого информирования граждан об ограничениях интернета

Широкое информирование граждан об ограничениях интернета для предотвращения терактов может нанести ущерб безопасности, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства России.

В ходе совещания Путин обратил внимание на сбои в работе Сети в российских городах. В этом контексте он отметил, что в случае террористической угрозы всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.

"Понимаю, что, когда идет оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, в этом случае широкое информирование заранее общественности может нанести ущерб оперативной разработке, потому что преступники ведь тоже все слышат, все видят", – отметил президент.

При этом глава государства подчеркнул, что по итогам ограничений связи нужно информировать граждан о том, что происходило.

Также Путин призвал проработать механизм для бесперебойной работы жизненно важных сервисов. Например, в мобильных телефонах даже при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки.

"В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действие портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих, базовых ограничений", – добавил лидер страны.

По словам президента, подобные технологические возможности у страны есть, поэтому их необходимо реализовывать.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что работа интернета в России будет нормализована, когда отпадет необходимость в ограничениях. Он признал, что цифровые ограничения вызывают неудобства граждан, но добавлял, что "сейчас такой период". По словам Пескова, большинство россиян понимают целесообразность и необходимость данных мер безопасности.