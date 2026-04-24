Почему Россия и Китай отказались подписывать лунный договор США

В 2020 году НАСА представило «Соглашения Артемиды» — документ, регулирующий правила освоения Луны и других небесных тел. К соглашению присоединились 62 страны, но Россия и Китай отказались его подписывать.

Основная причина — положения о добыче ресурсов и создании «зон безопасности», которые, по мнению экспертов, противоречат международному космическому праву, в частности Договору о космосе 1967 года.

Популяризатор космонавтики Максим Цуканов и ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт отмечают, что США стремятся узаконить для себя контроль над лунными ресурсами, что вызывает опасения у других стран, пишет 360.ru.

В частности, речь идёт о территориях с водой, необходимых для будущих лунных баз. Россия и Китай выступают за разработку международных правил, приемлемых для всех участников, и считают, что космос должен оставаться достоянием всего человечества, а не отдельных стран или компаний.