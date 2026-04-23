Людям угрожает новая экологическая катастрофа

Многочисленные разливы нефти, вызванные иранскими и американо-израильскими авиаударами по топливным объектам и судам в регионе, стали видны из космоса. Эксперты предупреждают о надвигающейся экологической катастрофе, которая угрожает хрупкому биоразнообразию Персидского залива, жизни прибрежных сообществ и даже опреснительным установкам, от которых зависит почти 100 миллионов человек.

Спутниковые снимки дали учёным представление о разрушениях на Ближнем Востоке: на одной фотографии виден разлив протяженностью более восьми километров в Ормузском проливе недалеко от иранского острова Кешм, а также утечка нефти с иранского судна «Шахид Багери» после удара американских военных 28 февраля. На другом снимке видна нефть вокруг острова Лаван после того, как был произведен удар по нефтяному объекту вблизи побережья. На видео, опубликованном в социальных сетях, также заметен сильный пожар на иранском нефтеперерабатывающем заводе.

Руководитель проекта, который отслеживает последствия ударов по всему Персидскому заливу Вим Цвейненбург назвал удар по Лавану серьезной экологической катастрофой, сообщив CNN, что по меньшей мере пять объектов были повреждены, в результате чего по всему острову произошли разливы, и нефть вытекла в море. Теперь разливы также достигают острова Шидвар — охраняемого необитаемого кораллового клочка суши, который богат разнообразием представителей дикой природой, включая черепах и морских птиц.

Спутниковые снимки также показали разливы недалеко от побережья Кувейта после того, как Иран заявил, что нанес удары по топливным и нефтехимическим объектам в странах Персидского залива в ответ на повреждение нефтехимического комплекса на юго-западе страны.

«В худшем случае, — предупредил Цвейненбург, — эти разливы нефти могут иметь последствия для тысяч людей, особенно для тех, кто живет вдоль побережья Ирана, включая загрязнение рыбы, служащая им источником дохода и продовольствия, а также угрожать другим морским обитателям, таким как черепахи, дельфины и киты, которые могут проглотить нефть или оказаться в ней в ловушке».

По словам экологов, разливы также потенциально могут повлиять на системы фильтрации на опреснительных установках, от которых зависит обеспечение чистой водой почти 100 миллионов человек в регионе. Специалист Нина Ноэль оценила, что в Персидском заливе находится 75 крупных нефтяных танкеров, перевозящих почти 19 миллиардов литров сырой нефти, и разливы могут иметь огромные, широкомасштабные последствия, затрагивая всю экосистему от микроорганизмов до рыб, птиц и морских черепах, зависящих от мангровых лесов.