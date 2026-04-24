Древнего жука с когтями нашли в янтаре из Мьянмы

Исследователи из Университета Луизианы обнаружили в янтаре из Мьянмы окаменелость древнего жука. На его передних лапах находились большие когти, напоминающие хватательные придатки крабов. Такие образования чрезвычайно редки у насекомых.

Окаменелость изучили с помощью микрокомпьютерной томографии. Технология позволила визуализировать органы насекомого в 3D.

Исследование показало, что жук относится к ранее неизвестному роду и виду. Ему присвоили научное название Carcinonepa liberrantes. Первая часть связана с греческим словом carcino (краб). Вторая представляет собой латинский перевод названия музыкальной группы Stray Kids. Ученые решили, что положение челюстей ископаемого животного сильно напоминает фирменную позу артистов музыкального коллектива.

Насекомое идентифицировали как представителя группы водяных клопов. Когти на лапах, очевидно, использовались для ловли мелких насекомых. Строение его тела также продемонстрировало сходство с живыми представителями группы Gelastocoridae, широко известными как жабы. По мнению исследователей, жук обитал в меловом лесу поблизости от побережья, сообщает Insects.

Ранее сообщалось, что личинку комара — современника тираннозавров нашли в янтаре в Мьянме. Возраст насекомого оценили в 99 миллионов лет.