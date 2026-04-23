Военный летчик, командир звена истребителей Су-34 Тимур Полевой (псевдоним), снял впечатляющие кадры полета метеорита.

Уникальное видео он опубликовал в своем Телеграм-канале Aviahub, который ведет с начала СВО.

"Возвращаясь с боевой задачи на высоте около 8000 метров, мой экипаж столкнулся с невероятным зрелищем. Яркая точка стремительно пересекала наш курс, и в первую минуту я подумал, что это самолет. Но то, что произошло дальше, повергло нас в шок и изумление. Яркий, как бенгальский огонь, метеорит начал распадаться на мелкие осколки, озаряя звездное небо своими искрами. Мы летели и не верили своим глазам - все происходило так близко, что можно было разглядеть каждую деталь "искрящегося пришельца". Внезапно увиденное заставил меня задуматься о том, как мелочны мы и наши земные заботы", - поделился офицер ВКС России своими впечатлениями.

Напомним, что в ноябре 2025 года Тимур Полевой дебютировал на литературном поприще. Вышла в свет его автобиографическая повесть "Ломая горизонты", где он описал свой путь в авиацию и рассказал о боевой работе.