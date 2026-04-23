Создана виртуальная модель эволюции Вселенной после Большого взрыва

Команда ученых Китайской академии наук оцифровала процесс развития Вселенной на протяжении 13,8 млрд лет с момента Большого взрыва. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Модель "Цяньянь" воссоздает эволюцию Вселенной с момента ее возникновения. Каждый этап развития полностью воспроизведен в цифровом виде. Она представляет собой высокоточный путеводитель для исследования тайн мироздания и изучения исторической эволюции космоса.

Исследователи использовали вычислительные возможности мощных суперкомпьютеров для создания "Цяньянь". Они работали над проектом более 10 лет. Получившийся объем исследовательских данных составил 13 петабайт (квадриллионов байт).

Как ожидается, модель обеспечит важнейшую научную поддержку ведущим международным проектам, в частности китайскому орбитальному телескопу CSST и космической обсерватории "Евклид" Европейского космического агентства.