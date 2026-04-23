Россиянам предложили пройти тест для проверки безопасности Wi-Fi

Для россиян создали тест, который позволит за пять минут проверить безопасность домашней сети Wi-Fi. Рекомендации опубликованы в Telegram-канале управления по борьбе с киберпреступностью МВД России.

В первую очередь следует проверить пароль от Wi-Fi. В ведомстве рекомендовали сделать его сложным. Во-вторых, необходимо заменить логин и пароль администратора роутера со стандартных admin/admin. Чтобы попасть в настройки, надо подключиться к своему Wi-Fi, открыть браузер и ввести адрес, указанный на корпусе роутера (192.168.0.1 или 192.168.1.1). После этого появится возможность изменить данные.

В киберполиции также призвали проверить, включено ли шифрование WPA2 или WPA3, и подключены ли к роутеру незнакомые устройства. Для этого надо зайти в настройках Wi-Fi в раздел «Подключенные устройства» / «Device list» / «DHCP clients». Если в списке есть незнакомые устройства, следует сменить пароль от Wi-Fi. В киберполиции посоветовали регулярно проверять этот список.

Последний этап — создание гостевой сети. В настройках необходимо включить ее, задать отдельное имя и установить пароль. Эту сеть следует использовать не только для гостей, но и для умных устройств в доме.

До этого эксперт Никита Шешин посоветовал менять Wi-Fi-роутеры раз в 3-5 лет. По его словам, за этот срок, как правило, происходит технический износ роутера: из-за круглосуточной работы комплектующие теряют производительность. Кроме того, раз в несколько лет появляются новые стандарты Wi-Fi с улучшенными характеристиками и системами безопасности.