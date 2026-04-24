Асимметрии молекул жизни нашли объяснение в квантовой физике
Давняя научная загадка гомохиральности жизни нашла наконец объяснение в квантовой физике — она может быть обусловлена спином электрона.
Многие молекулы, необходимые для жизни, представлены в двух зеркальных формах, называемых энантиомерами. Химические и физические свойства этих изомеров почти идентичны, однако в живых организмах прослеживается очевидная асимметрия: почти все аминокислоты закручены влево, сахара и нуклеиновые кислоты — вправо.
Это явление — гомохиральность — озадачивает ученых уже более ста лет. До сих пор не было внятного объяснения, почему так различаются биологические свойства зеркальных форм одних и тех же веществ и почему природа «выбрала» это направление оптической изомерии, а не обратное.
Эксперименты с полипептидами показали, что ответ кроется не в строении молекул, а в их поведении при движении электронов через них. Статья об открытии вышла в журнале Science Advances.
Исследователи обнаружили, что при прохождении электронов через хиральные молекулы их спин взаимодействует с молекулярной структурой так, что это взаимодействие заметно различается для зеркальных отражений. В результате:
- две формы могут создавать разные уровни спиновой поляризации,
- эти различия могут влиять на то, насколько эффективно каждая форма участвует в физических и химических процессах.
Это опровергает давнее допущение, что зеркально симметричные молекулы должны вести себя одинаково «по модулю», отличаясь лишь знаком.
В опытах измеряли аномальный эффект Холла (отклонение электронов без внешнего магнитного поля) в трех веществах. Разница между энантиомерами составила:
- хиральное золото — 28%,
- хиральное серебро — 12%,
- полиаланин на золоте — 34%.
Таким образом, выявлены измеримые различия, причем проявляются они только в динамических процессах — статические свойства зеркальных отражений остаются одинаковыми.
Если один энантиомер при спин-зависимых условиях последовательно взаимодействует со своим окружением эффективнее другого, то даже небольшие различия могут постепенно накапливаться, приводя к глобальному перевесу.
Работа открывает новые направления исследований на стыке физики, химии и биологии:
- изучение влияния спин-зависимых эффектов на химические реакции;
- создание материалов, использующих хиральность и спин электрона;
- исследование влияния квантовых свойств на формирование биологических системы
В более широком смысле, эксперименты продемонстрировали, что симметрия в химии может быть более тонкой и легко нарушаемой, чем считалось ранее.