«Ангара-1.2» с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк

Боевой расчет космических войск осуществил успешный старт ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с полезной нагрузкой для российского военного ведомства.

Запуск состоялся 23 апреля в 11.29 по московскому времени с северного космодрома Плесецк, сообщает Telegram-канал Роскосмоса.

Ракета-носитель «Ангара-1.2» успешно вывела на заданную орбиту космические аппараты, предназначенные для нужд Министерства обороны России.

Операция была проведена в штатном режиме силами Воздушно-космических сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Воздушно-космические силы России осуществили запуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк.

Позже военные спутники успешно вышли на расчетные целевые орбиты.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал выполнение контрактов по производству этих ракет одним из главных направлений работы.