Российская социологическая сеть «Прогнозист», в отличие от ChatGPT, может более объективно отвечать на вопросы в соответствии с мнением современного общества, заявил НСН Сергей Вотяков.

Зарубежные языковые модели, включая ChatGPT, нередко проявляют предвзятость, особенно по вопросам политического толка, в то время как российская социологическая сеть «Прогнозист» не ограничена системным промтом, рассказал в пресс-центре НСН председатель правления Ассоциации «РУССОФТ» Сергей Вотяков.

«Это модель, которая обучена на Национальном корпусе данных, с учетом российских культурных особенностей. Данные собирались в течение полугода, их верифицировала команда социологов и политологов такая модель создана в мире впервые. Модель не ограничена системным промтом, она не знает запретов – отвечает таким образом, как отвечало бы современное общество. Особенность в том, что это не чат, когда ты задаешь вопросы роботу. Нашей модели нужно предложить вопрос и варианты ответов. И она покажет, в каком процентном соотношений каждый ответ поддерживает население нашей страны. «Прогнозист» прошёл проверку на верифицированных соцопросах и показал очень хороший результат», - заявил он.

По словам собеседника НСН, уличить ChatGPT в предвзятости помог сравнительный анализ.

«Работая с «Прогнозистом», мы поняли, что зарубежные модели по некоторым вопросам, особенно политического толка, проявляют очень серьёзную предвзятость. Например, мы задали вопрос: кто будет победителем в случае Третьей мировой войны. Российское общество считает, что вероятность победы чуть больше у США, и почти такие же шансы у России и Китая. По сути, это значит, что победителей не будет – вполне адекватное восприятие. Западные модели отвечают по-другому: ChatGPT оценивает вероятность победы США в 62%, Китая - в 21%, а России – в 7%. Что это, как не предвзятость? Это один из примеров, когда западная или китайская модель отвечает на вопрос с огромной политической предвзятостью», - объяснил он.

Ранее вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко сообщил, что сегодня миллионы россиян используют сервисы, связанные с искусственным интеллектом, напоминает «Радиоточка НСН».