В Египте нашли гигантскую статую фараона Рамзеса II

Египетские археологи раскопали в провинции Эш-Шаркия массивное изваяние длиной более двух метров, предположительно изображающее легендарного фараона Рамзеса II.

Специалисты министерства туризма и древностей сообщили о важном открытии, передает РИА «Новости».

«В ходе работ египетской археологической миссии высшего совета по делам древностей на объекте Телль-Фарун в районе Эль-Хусейния в провинции Эш-Шаркия была обнаружена большая статуя, у которой отсутствует нижняя часть, включая ноги и основу. Вероятно, на ней изображен фараон Рамзес II», – говорится в заявлении.

Масса древнего артефакта составляет от 5 до 6 тонн, а длина достигает 2,2 метра. Исследователи выяснили, что монумент еще в античные времена перевезли из Пер-Рамзеса в Телль-Фарун для повторной установки в религиозном комплексе. Сейчас эксперты начали подготовку к масштабной реставрации.

Рамзес II считается одним из величайших правителей Древнего Египта. Он находился у власти более 60 лет в XIII веке до нашей эры. За это время государство добилось серьезных военных успехов и значительно расширило свои территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, египтолог Виктор Солкин предрек скорое обнаружение огромного храма эпохи Рамзеса II в провинции Сохаг.

Ранее в провинции Эль-Бухейра археологи нашли бронзовый меч этого фараона с именной табличкой.

В центральной части страны исследователи раскопали руины жилых домов византийских монахов.