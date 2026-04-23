В Греции нашли золотой ювелирный набор возрастом около 4000 лет

По сообщению Министерства культуры Греции, на острове Эгина (Греция), к западу от Афин, в районе археологического памятника Колона во время раскопок обнаружен комплекс украшений эпохи бронзового века.

Холм Колона — это древняя зона поселения и раскопок на месте одного из ранних городских центров острова, где сохранились слои от доисторического времени до античного периода. Находка датируется первой половиной II тысячелетия до нашей эры и может быть связана с известными эгейскими погребальными комплексами.

Раскопки проводились Зальцбургским университетом совместно с Австрийским археологическим институтом под руководством Александра Соколицека при участии греческих органов охраны древностей.

Комплекс украшений и археологический контекст

Артефакты нашли внутри каменного сооружения рядом с оборонительной стеной поселения эпохи среднего бронзового века. Хотя слой почвы здесь был частично нарушен более поздними вмешательствами, сами предметы сохранились вместе, как единый комплект.

В находке — золотые подвески, бусы, тонкие пластинки из металла и сердоликовые бусины. Судя по сочетанию элементов, они, скорее всего, когда-то входили в одно украшение — возможно, ожерелье или подвесной набор.

Рядом также обнаружили фрагменты медных инструментов и металлическую булавку. Это может указывать, что предметы связаны не только с украшением, но и с более широким погребальным или ритуальным контекстом. Состояние находки при этом очень хорошее. Это обычно означает, что предметы были либо быстро захоронены, либо оказались изолированы от воздействия среды почти сразу после попадания в грунт.

Проблема отсутствующих захоронений

Несмотря на набор артефактов, археологи пока не обнаружили целостной гробницы. Подобные ситуации нередки в Эгейском регионе, где более поздние разрушения или разграбления часто уничтожали первичные погребальные структуры.

Исследователи считают, что украшения, вероятно, принадлежали человеку высокого социального статуса, однако без останков и четкой архитектуры гробницы это остается гипотезой. Интерпретация опирается на сравнительный анализ с аналогичными находками региона.

Связи с другими эгейскими находками

Особый интерес вызывает сходство с так называемым «сокровищем Эгины», частью которого считаются доисторические украшения, ныне хранящиеся в Британском музее.

Формальные параллели, особенно в дискообразных подвесках, указывают на устойчивую художественную традицию и возможные связи между центрами Эгейского мира. Это усиливает представление о Колоне как об участнике широких торговых и культурных сетей, а не изолированном поселении.

Материалы также важны: золото и сердолик не являются местными ресурсами. Их происхождение предполагает обменные маршруты, связывавшие материковую Грецию, Киклады и Крит. Поселение Колона известно как один из ключевых археологических объектов Эгины. Оно включает следы доисторического поселения, святилищ, античного акрополя и более позднего византийского этапа.

Такая многослойность делает участок важным для понимания длительного развития поселений в Сароническом заливе. Новая находка добавляет к этой картине еще один ранний исторический слой.

Значение находки

По оценке Министерства культуры Греции, холм Колона остается недостаточно изученным памятником, несмотря на долгую историю исследований. Новые артефакты подтверждают, что даже хорошо исследованные участки могут давать неожиданные результаты. Украшения бронзового века не только дополняют археологическую картину региона, но и подчеркивают сложность социальных и торговых связей Эгейского мира, где предметы выполняли одновременно эстетическую, статусную и, возможно, ритуальную функцию.