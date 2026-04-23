Касперскую удивили легальные VPN от Роскомнадзора

Разрешения от государства на использование шифрованного трафика получают лишь избранные, а сам процесс непонятен, заявила НСН Наталья Касперская.

Меньше процента всех предприятий могут добиться разрешения на допуск к государственному VPN, однако Роскомнадзору не удастся заблокировать эти сервисы, если только ведомство не захочет выключить весь Интернет, рассказала сооснователь «Лаборатории Касперского» и президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в беседе с НСН.

Использование VPN российскими компаниями в корпоративных целях внутри страны не ограничено, сообщил Роскомнадзор. Доступ к иностранным ресурсам уже получили более 57 тысяч адресов и подсетей 1730 организаций в соответствии с заявлениями компаний, уточнило ведомство. Касперская удивилась подобным цифрам.

«Очень хороший вопрос, как выглядят эти белые списки. Роскомнадзор утверждает, что они дают разрешение компаниям использовать VPN, но у нас он глючит с 1 апреля — то встанет, то ляжет. Около полутора тысяч юридических лиц получили эти разрешения, но в России их три миллиона. Это пять сотых процента. Системной работы тут нет, просто какие-то компании попросили для себя что-то, а в рамках государства — это капля в море. Я даже не знаю, на каких основаниях блокируются VPN. Нам не дают таких документов. Потому что с одной стороны вводятся ограничения, а с другой стороны говорят, что никаких блокировок нет. Мы гадаем, что будет на кофейной гуще», — отметила она.

Касперская добавила, что блокировка VPN-сервисов уже привела к проблемам как внутри страны, так и для россиян за границей.

«Проблема в том, что VPN-трафик нельзя гарантированно отличить от, например, HTTPS, по которому сейчас в основном работает интернет. HTTPS — это тоже шифрованный тоннель. Из-за этого идут постоянно ложные срабатывания. Получается, чем более энергично Роскомнадзор будет блокировать VPN, тем хуже будет работать интернет в целом. Полностью заблокировать прокси и VPN-сервисы получится только вместе с интернетом. Отдельная проблема — международный трафик. VPN иногда используют для маскировки, перенесения адреса в другую юрисдикцию. Но если человек физически находится в иностранном государстве, то это международный трафик. А как это отличить? Никак, это технически невозможно и нереализуемо, поэтому и блокируют людей за границей, которые остались без денег и всего», — отметила она.

